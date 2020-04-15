В Москве запустили проект «Классный руководитель онлайн»

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В столице запустили новый образовательный проект «Классный руководитель онлайн».
В Москве запустили проект «Классный руководитель онлайн»
  • ©mos.ru

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, интернет-ресурс поможет учителям организовать и провести классные часы и тематические встречи во время дистанционного обучения.

Отмечается, что учителя также смогут получить консультацию у сотрудников отдела сопровождения деятельности классных руководителей, которые расскажут о лучших практиках взаимодействия со школьниками.

Кроме того, на портале можно найти инструкции по организации виртуальных экскурсий в музеях, совместного просмотра и обсуждения театральных постановок или фильмов.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Краснодарском крае заработала горячая линия по вопросам дистанционного обучения.

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