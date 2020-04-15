Психолог назвал самые уязвимые перед коронавирусом категории людей
- РИА Новости
По его словам, риск заболевания существует для тех людей, которые считают себя неуязвимыми.
«Когда человек считает, что заболеть не может, тогда инстинкт самосохранения у него не работает. Этот человек может не замечать опасных признаков, которые могут у него проявляться. Даже если у такого человека появятся симптомы коронавируса, он может сказать сам себе, что это обычный насморк, и не будет придерживаться самоизоляции. Это очень опасно, когда человек считает, что с ним ничего и никогда не случится», — заявил Сергей Ланг в интервью радио Sputnik.
Он добавил, что чрезмерная тревожность также создаёт риски заболевания, поскольку человек в состоянии стресса притягивает к себе болезни.
Специалист рекомендовал стараться думать о хорошем и придерживаться всех правил, которые предписаны врачами.
Ранее кандидат психологических наук Лариса Овчаренко в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о необходимости отделять выходные дни от рабочих в условиях самоизоляции.