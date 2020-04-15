Психолог назвал самые уязвимые перед коронавирусом категории людей

Психолог Сергей Ланг рассказал, какие категории людей, по его мнению, подвержены риску заражения коронавирусом.

По его словам, риск заболевания существует для тех людей, которые считают себя неуязвимыми.

«Когда человек считает, что заболеть не может, тогда инстинкт самосохранения у него не работает. Этот человек может не замечать опасных признаков, которые могут у него проявляться. Даже если у такого человека появятся симптомы коронавируса, он может сказать сам себе, что это обычный насморк, и не будет придерживаться самоизоляции. Это очень опасно, когда человек считает, что с ним ничего и никогда не случится», — заявил Сергей Ланг в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что чрезмерная тревожность также создаёт риски заболевания, поскольку человек в состоянии стресса притягивает к себе болезни.

Специалист рекомендовал стараться думать о хорошем и придерживаться всех правил, которые предписаны врачами.

Ранее кандидат психологических наук Лариса Овчаренко в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о необходимости отделять выходные дни от рабочих в условиях самоизоляции.