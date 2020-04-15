Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы

В Росавиации сообщили, что в Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы 2020 года.

Как отмечается на сайте ведомства, для проведения репетиций в московской зоне установлен временный режим использования воздушного пространства (ИВП) на 15, 17, 20, 22 апреля 2020 года.

Резервные дни — 16, 21, 23, 24 апреля.

«В параде Победы предполагается участие 75 воздушных судов Минобороны России. На сегодня уже проведены четыре тренировки над площадкой «Алабино», — отметили в Росавиации.

Ранее в Ростове-на-Дону прошли тренировочные групповые полёты экипажей Су-30СМ в преддверии 75-летия Победы. 45 самолётов и вертолётов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа будут задействованы в авиационной части парада, в ходе которой они выстроятся в боевой порядок в виде числа 75.