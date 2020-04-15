Врач сообщил об опасности самодельного антисептика
Он призвал россиян не заниматься изготовлением антисептических средств в домашних условиях, так как у них вряд ли получится создать «нужную композицию из спирта».
Фёдоров добавил, что, по данным ВОЗ, убить вирус может «только спирт в содержании более 62%».
«Вы сделаете вид, как будто бы вы обработали руки, на самом деле вы их не обработали, и это может стать роковой ошибкой», — цитирует фармаколога РИА Новости.
Он посоветовал покупать любое антисептическое средство на основе спирта и отметил, что оно «гарантированно убивает вирус в течение считанных минут».
Ранее в Минпромторге заявили, что Россия с начала марта увеличила выпуск антисептиков в шесть раз.