Врач сообщил об опасности самодельного антисептика 

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Врач-фармаколог поликлиники №1 Управления делами президента России Игорь Фёдоров заявил, что неправильно сделанный антисептик не сможет убить коронавирус и это может «стать роковой ошибкой».

Он призвал россиян не заниматься изготовлением антисептических средств в домашних условиях, так как у них вряд ли получится создать «нужную композицию из спирта».

Фёдоров добавил, что, по данным ВОЗ, убить вирус может «только спирт в содержании более 62%».

«Вы сделаете вид, как будто бы вы обработали руки, на самом деле вы их не обработали, и это может стать роковой ошибкой», — цитирует фармаколога РИА Новости.

Он посоветовал покупать любое антисептическое средство на основе спирта и отметил, что оно «гарантированно убивает вирус в течение считанных минут».

Ранее в Минпромторге заявили, что Россия с начала марта увеличила выпуск антисептиков в шесть раз.

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