В Белгородской области умер второй пациент с коронавирусом

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В Белгородской области зафиксировали вторую смерть пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Белгородской области умер второй пациент с коронавирусом
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального правительства.

«Скончался второй пациент», — сообщил он журналистам.

По данным на 14 апреля, в Белгородской области коронавирус был выявлен у 41 человека.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области умер 47-летний мужчина с подтверждённым коронавирусом.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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