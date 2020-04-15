В Белгородской области умер второй пациент с коронавирусом

В Белгородской области зафиксировали вторую смерть пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального правительства.

«Скончался второй пациент», — сообщил он журналистам.

По данным на 14 апреля, в Белгородской области коронавирус был выявлен у 41 человека.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области умер 47-летний мужчина с подтверждённым коронавирусом.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.