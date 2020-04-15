В Белгородской области умер второй пациент с коронавирусом
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального правительства.
«Скончался второй пациент», — сообщил он журналистам.
По данным на 14 апреля, в Белгородской области коронавирус был выявлен у 41 человека.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области умер 47-летний мужчина с подтверждённым коронавирусом.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.