Число заражённых коронавирусом в Мурманской области достигло 268

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В Мурманской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 268. Об этом информирует оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
Число заражённых коронавирусом в Мурманской области достигло 268
  • Reuters

«По состоянию на 23:30 14 апреля в Мурманской области подтверждено 268 случаев заболевания коронавирусом», — цитирует РИА Новости оперштаб.

В том числе 206 случаев заболевания выявлено в Кольском районе, 12 — в Апатитах, 24 — в Кировске, девять — в Мурманске.

Также коронавирус выявлен в Снежногорске, Полярном, Мончегорске, Заполярном, Североморске и Кандалакше.

13 апреля сообщалось о 128 выявленных случаях коронавируса в Мурманской области.

Часть инфицированных выявили на объекте строительства центра крупнотоннажных сооружений в посёлке Белокаменка в Кольском районе региона. В связи с этим МЧС развернуло возле посёлка мобильный госпиталь.

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