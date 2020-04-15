Число заражённых коронавирусом в Мурманской области достигло 268
- Reuters
«По состоянию на 23:30 14 апреля в Мурманской области подтверждено 268 случаев заболевания коронавирусом», — цитирует РИА Новости оперштаб.
В том числе 206 случаев заболевания выявлено в Кольском районе, 12 — в Апатитах, 24 — в Кировске, девять — в Мурманске.
Также коронавирус выявлен в Снежногорске, Полярном, Мончегорске, Заполярном, Североморске и Кандалакше.
13 апреля сообщалось о 128 выявленных случаях коронавируса в Мурманской области.
Часть инфицированных выявили на объекте строительства центра крупнотоннажных сооружений в посёлке Белокаменка в Кольском районе региона. В связи с этим МЧС развернуло возле посёлка мобильный госпиталь.