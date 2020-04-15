В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом

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В Москве скончались ещё 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19.
В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Об этом сообщил столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. 

В числе умерших — пациенты в возрасте от 48 до 86 лет. По данным штаба, у всех у них были сопутствующие заболевания.

«Среди них — гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки подтвердили заражение коронавирусом у 1489 человек. Всего в столице выявили более 13 тыс. заражённых COVID-19.

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