В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались ещё 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщил столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В числе умерших — пациенты в возрасте от 48 до 86 лет. По данным штаба, у всех у них были сопутствующие заболевания.

«Среди них — гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки подтвердили заражение коронавирусом у 1489 человек. Всего в столице выявили более 13 тыс. заражённых COVID-19.