Мишустин поручил увеличить инвестиции госкорпораций в венчурные фонды
- globallookpress.com
Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
«Представить предложения по созданию механизмов, позволяющих увеличить объём инвестиций государственных корпораций и компаний с государственным участием в венчурные фонды, в том числе за счёт возможного инвестирования средств специализированным фондом в иные венчурные фонды, а также по возможности создания совместных венчурных фондов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что срок исполнения поручения — до 10 июня.
Также Мишустин поручил Минфину, Минтруду и Минэкономразвития проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций.
Ранее сообщалось, что российский кабмин утвердил «меры по обеспечению устойчивого развития экономики» в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.