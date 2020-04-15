Мишустин поручил увеличить инвестиции госкорпораций в венчурные фонды

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину и Центробанку разработать механизмы для увеличения объёмов инвестиций госкорпораций и компаний с госучастием в венчурные фонды.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

«Представить предложения по созданию механизмов, позволяющих увеличить объём инвестиций государственных корпораций и компаний с государственным участием в венчурные фонды, в том числе за счёт возможного инвестирования средств специализированным фондом в иные венчурные фонды, а также по возможности создания совместных венчурных фондов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок исполнения поручения — до 10 июня.

Также Мишустин поручил Минфину, Минтруду и Минэкономразвития проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций.

Ранее сообщалось, что российский кабмин утвердил «меры по обеспечению устойчивого развития экономики» в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.