Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах

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Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах
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Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

«Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных организаций и представителей научно-технологического бизнес-сообщества в целях опережающего развития разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства», — говорится в тексте документа.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил кабинету министров разработать комплекс мероприятий по поэтапному внедрению на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.

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