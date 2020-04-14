Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах
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Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
«Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных организаций и представителей научно-технологического бизнес-сообщества в целях опережающего развития разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства», — говорится в тексте документа.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил кабинету министров разработать комплекс мероприятий по поэтапному внедрению на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.