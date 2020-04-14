В Подмосковье составили более 100 протоколов за нарушение самоизоляции

В Московской области за сутки составили более 100 протоколов по фактам нарушения режима самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья со ссылкой на региональный Госадмтехнадзор.

«В ходе рейдов, проведённых на юго-востоке региона, сотрудники надзорных органов составили более 100 протоколов по фактам нарушения правил самоизоляции», — цитирует РИА Новости начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он сообщил, что они «находились в общественных местах, не имея на то причин, которые определены в данной ситуации жизненно необходимыми».

«Юридические лица вели деятельность, которую нужно было приостановить. Все они будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа», — заявил Баженов.

Ранее сообщалось, что в Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.