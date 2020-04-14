В Калининградской области одобрили ужесточение мер по контролю за передвижением граждан

В Калининградской области одобрили ужесточение мер, направленных на контроль за передвижением граждан. С 16 апреля нужно документально подтверждать свой путь на работу.

Об этом сообщает издание «Янтарный край».

Соответствующее решение принял глава региона Антон Алиханов.

Передвигаться на транспорте, включая личный, можно будет только со справкой. Разрешено перемещение к месту и с места работы, а также по территории области, если это не ограничено нормативными актами.

Нахождение детей до 14 лет на улице допустимо лишь в присутствии родителей или законных представителей.

Сотрудники правоохранительных и надзорных органов, а также военнослужащие могут предъявлять служебные удостоверения личности. То же самое касается адвокатов, нотариусов, журналистов и сотрудников охранных компаний. Использование таких документов разрешено только для исполнения служебных обязанностей.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили более 630 нарушителей карантина, передаёт Udm-info.ru.

«По данным сотовых операторов, 633 человека, вернувшихся из-за рубежа, нарушили правила обязательной 14-дневной самоизоляции. Они удалялись от своего места жительства не менее чем на 500 м», — заявил глава республиканского агентства информатизации и связи Тимур Меджитов.

Операторы отслеживают местонахождение граждан, пересекших границу, с 31 марта.

Ранее сообщалось, что жителям Кемеровской области запретили выезжать из региона.