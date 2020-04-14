В Калининградской области одобрили ужесточение мер по контролю за передвижением граждан
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Янтарный край».
Соответствующее решение принял глава региона Антон Алиханов.
Передвигаться на транспорте, включая личный, можно будет только со справкой. Разрешено перемещение к месту и с места работы, а также по территории области, если это не ограничено нормативными актами.
Нахождение детей до 14 лет на улице допустимо лишь в присутствии родителей или законных представителей.
Сотрудники правоохранительных и надзорных органов, а также военнослужащие могут предъявлять служебные удостоверения личности. То же самое касается адвокатов, нотариусов, журналистов и сотрудников охранных компаний. Использование таких документов разрешено только для исполнения служебных обязанностей.
Также стало известно, что в Удмуртии выявили более 630 нарушителей карантина, передаёт Udm-info.ru.
«По данным сотовых операторов, 633 человека, вернувшихся из-за рубежа, нарушили правила обязательной 14-дневной самоизоляции. Они удалялись от своего места жительства не менее чем на 500 м», — заявил глава республиканского агентства информатизации и связи Тимур Меджитов.
Операторы отслеживают местонахождение граждан, пересекших границу, с 31 марта.
Ранее сообщалось, что жителям Кемеровской области запретили выезжать из региона.