Вирусолог назвал возможные сроки появления вакцины от коронавируса

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Глава Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, как долго будут продолжаться испытания новой российской вакцины от коронавируса.
Вирусолог назвал возможные сроки появления вакцины от коронавируса
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

Специалист отметил, что сначала должна пройти доклиническая фаза исследования на животных, которая обычно занимает несколько месяцев.

«После успешности этой фазы, после получения разрешения начинается фаза клинических исследований. Это три этапа. Плюс ещё не менее 12 месяцев. Суммарно примерно полтора года занимает нормальное исследование по оценке эффективности и безопасности применения вакцины», — подчеркнул Георгий Викулов.

Отмечается, что в настоящее время российские учёные находятся на стадии клинических исследований, а предварительная доклиническая фаза уже частично выполнена.

Ранее вирусолог Виктор Зуев, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с Nation News прокомментировал прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России.

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