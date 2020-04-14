В Воронежской области разрешили возобновить работу парикмахерским и салонам оптики

В Воронежской области внесли уточнения в нормативные правовые акты по режиму всеобщей самоизоляции. Документы, подписанные губернатором Александром Гусевым, вступили в силу с 14 апреля.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В частности, имеют право возобновить работу парикмахерские и салоны оптики.

Также выданы разрешения — например, волонтёрам позволят перемещаться для доставки продуктовых наборов, а доноры снова смогут сдавать кровь.

Руководство организаций, которые могут вернуться к работе, должно отправить уведомление на портале органов власти, заполнив специальную форму.

Ранее URA.RU сообщало, что адвокатам и нотариусам разрешили возобновить работу в Тюменской области с понедельника, 13 апреля.