Путин 15 апреля обсудит с кабмином радиоэлектронную промышленность
- РИА Новости
«Профильной темой станет развитие радиоэлектронной промышленности в 2020 году и на долгосрочную перспективу», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что с докладом должны выступить заместитель председателя кабмина Юрий Борисов и глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Также планируется рассмотреть актуальные вопросы текущей ситуации.
Ранее Путин заявил, что ситуация в экономике на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 не должна стать шоком для системы управления, поскольку власти понимали, с какими трудностями предстоит столкнуться из-за пандемии.