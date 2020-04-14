Путин 15 апреля обсудит с кабмином радиоэлектронную промышленность

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Российский лидер Владимир Путин 15 апреля обсудит с правительством в режиме видеоконференции развитие радиоэлектронной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин 15 апреля обсудит с кабмином радиоэлектронную промышленность
  • РИА Новости

«Профильной темой станет развитие радиоэлектронной промышленности в 2020 году и на долгосрочную перспективу», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что с докладом должны выступить заместитель председателя кабмина Юрий Борисов и глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Также планируется рассмотреть актуальные вопросы текущей ситуации.

Ранее Путин заявил, что ситуация в экономике на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 не должна стать шоком для системы управления, поскольку власти понимали, с какими трудностями предстоит столкнуться из-за пандемии.

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