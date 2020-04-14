Мишустин и премьер Франции обсудили меры по борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
«Мишустин и Филипп обсудили возможность организации совместной работы министерств здравоохранения России и Франции по проведению исследований лекарственных препаратов против коронавируса», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Также Филипп выразил российской стороне признательность за содействие в вывозе французских граждан из России на родину.
27 марта глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.