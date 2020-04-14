Мишустин и премьер Франции обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил со своим французским коллегой Эдуаром Филиппом взаимодействие министерств здравоохранения стран по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Мишустин и Филипп обсудили возможность организации совместной работы министерств здравоохранения России и Франции по проведению исследований лекарственных препаратов против коронавируса», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Также Филипп выразил российской стороне признательность за содействие в вывозе французских граждан из России на родину.

27 марта глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.