Генетик рассказал о принципах работы теста на антитела к коронавирусу

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал о принципах работы теста на антитела к коронавирусу.

«Существуют антитела, иммуноглобулины G. Они бывают нескольких классов: IgG1, IgG2, IgG3. Эти антитела распознают вирусный антиген, и их наличие в сыворотке крови будет говорить о том, что человек с высокой вероятностью переболел коронавирусной инфекцией. Если у человека есть антитела, которые распознаёт антиген, значит, у него есть иммунитет к COVID-19», — пояснил специалист в беседе с сайтом «Москва 24».



По его словам, этот тест позволит увидеть текущий статус пандемии и выявить тех, у кого заболевание проходит бессимптомно или в лёгкой форме.

Генетик также предположил, что люди, которые переболели коронавирусом и у которых были выявлены специфические антитела, смогут стать донорами этих антител для пациентов, находящихся в реанимации.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.