Генетик рассказал о принципах работы теста на антитела к коронавирусу

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Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал о принципах работы теста на антитела к коронавирусу.
Генетик рассказал о принципах работы теста на антитела к коронавирусу
  • РИА Новости

«Существуют антитела, иммуноглобулины G. Они бывают нескольких классов: IgG1, IgG2, IgG3. Эти антитела распознают вирусный антиген, и их наличие в сыворотке крови будет говорить о том, что человек с высокой вероятностью переболел коронавирусной инфекцией. Если у человека есть антитела, которые распознаёт антиген, значит, у него есть иммунитет к COVID-19», — пояснил специалист в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, этот тест позволит увидеть текущий статус пандемии и выявить тех, у кого заболевание проходит бессимптомно или в лёгкой форме.

Генетик также предположил, что люди, которые переболели коронавирусом и у которых были выявлены специфические антитела, смогут стать донорами этих антител для пациентов, находящихся в реанимации. 

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.

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