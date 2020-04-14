Пожар в чернобыльской зоне не повлиял на радиационный фон в России

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Росгидромет не зафиксировал изменений радиационного фона в России из-за пожара в чернобыльской зоне отчуждения.
Пожар в чернобыльской зоне не повлиял на радиационный фон в России
  • РИА Новости

«Посты контроля радиационной обстановки, действующие в составе системы мониторинга Росгидромета, изменений радиационной обстановки на территории России не зафиксировали», — цитирует Интерфакс пресс-службу ведомства.

Отмечается, что перенос воздушных масс с места пожара 12—13 апреля проходил в северо-восточном направлении.

Ранее стало известно, что пожар в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции был потушен.

Лесной пожар продолжался в течение десяти суток, имелось несколько зон возгорания. Украинская полиция возбудила уголовное дело по факту пожара.

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