В Госдуме прокомментировали сообщения о возможном росте стоимости мобильной связи

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Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал сообщения о возможном росте стоимости мобильной связи.
В Госдуме прокомментировали сообщения о возможном росте стоимости мобильной связи
  • РИА Новости

В беседе с ФАН депутат напомнил, что в режиме самоизоляции одним из важнейших факторов связи является коммуникация с помощью мобильных устройств.

«Поэтому в случае, если этот прогноз начнёт вырисовываться в какие-то конкретные действия, то на самом высоком уровне этому будет дана оценка», — сказал Боярский.

По его словам, нужно анализировать объективность подхода к тарификации и предлагать какие-то компромиссные решения.

Как добавил депутат, телекоммуникационные сети — одно из основополагающих и необходимых условий для удалённой работы или учёбы.

Ранее сообщалось, что в России 84% операторов фиксированной связи ожидают роста тарифов в 2020 году.

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