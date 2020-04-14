В Госдуме прокомментировали сообщения о возможном росте стоимости мобильной связи

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал сообщения о возможном росте стоимости мобильной связи.

В беседе с ФАН депутат напомнил, что в режиме самоизоляции одним из важнейших факторов связи является коммуникация с помощью мобильных устройств.

«Поэтому в случае, если этот прогноз начнёт вырисовываться в какие-то конкретные действия, то на самом высоком уровне этому будет дана оценка», — сказал Боярский.

По его словам, нужно анализировать объективность подхода к тарификации и предлагать какие-то компромиссные решения.

Как добавил депутат, телекоммуникационные сети — одно из основополагающих и необходимых условий для удалённой работы или учёбы.

Ранее сообщалось, что в России 84% операторов фиксированной связи ожидают роста тарифов в 2020 году.