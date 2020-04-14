В Томской области рассказали о ситуации с распространением коронавируса

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Замгубернатора Томской области Иван Деев рассказал о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
В Томской области рассказали о ситуации с распространением коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал vtomske.ru.

Согласно опубликованной информации, четверо из семи вновь выявленных заболевших были инфицированы из одного очага, выявленного в Томской области 8 апреля.

«Эта ситуация ярко демонстрирует нарушение принципов самоизоляции. Это родственники и близкие друзья, которые, руководствуясь тем, что никто из них не ездил за границу и никуда не ходит, решили провести семейное мероприятие. Результатом стало то, что каждый день после того, как мы берем смывы у близких контактов, мы выявляем дополнительно новых пациентов с положительным статусом по коронавирусной инфекции», — отметил замгубернатора.

Он добавил, что ещё три человека с подтверждёнными диагнозами являются жителями Томска, которые не имели очевидных контактов с заболевшими.

9 апреля, как сообщало издание «Реальное время», в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией Республики Татарстан рассказали о новых случаях заражения в регионе.

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