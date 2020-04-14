Эпидемиолог оценил опасность закрытых помещений в период пандемии коронавируса

Руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский оценил опасность закрытых помещений в период пандемии коронавируса.

«Наиболее опасные места находятся там, где есть небольшое закрытое помещение и в нём собирается много людей», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, чем больше людей на меньшей площадке, тем опаснее. Как считает Покровский, во все такие места необходимо заходить в маске, что значительно снизит риск заражения.

Он также напомнил о важности соблюдения социальной дистанции.

«Некоторые рекомендует полтора или два метра. Я рекомендую держаться как можно дальше. Если есть возможность уйти на пять метров, то это лучше, но надёжно метров десять», — сказал эксперт.

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