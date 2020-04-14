Эпидемиолог оценил опасность закрытых помещений в период пандемии коронавируса
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«Наиболее опасные места находятся там, где есть небольшое закрытое помещение и в нём собирается много людей», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, чем больше людей на меньшей площадке, тем опаснее. Как считает Покровский, во все такие места необходимо заходить в маске, что значительно снизит риск заражения.
Он также напомнил о важности соблюдения социальной дистанции.
«Некоторые рекомендует полтора или два метра. Я рекомендую держаться как можно дальше. Если есть возможность уйти на пять метров, то это лучше, но надёжно метров десять», — сказал эксперт.
Ранее психолог Александр Добин в беседе с Nation News рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавируса.