Эксперт прокомментировал идею наказаний за травлю в сети

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Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич прокомментировал идею введения наказаний за травлю в интернете.
Эксперт прокомментировал идею наказаний за травлю в сети
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По его словам, угрозы в интернете в настоящее время очень распространены, главная идея инициативы заключается в том, чтобы защитить граждан от травли.

«Интернет — это место, где ты можешь находить друзей, общаться, узнавать новое, получать дистанционное образование, развлекаться, читать, смотреть… Сейчас мы видим, сколько возможностей. И то, что интернет — это место, где тебя могут оскорбить, унизить, оклеветать, травить и угрожать убийством, — это неправильно», — подчеркнул Малькевич в беседе с телеканалом «360».

По задумке авторов проекта, дела за единичные оскорбления в комментариях, которые не переходят в методичную и организованную травлю, заводиться не должны, и законодателям предстоит решить вопрос о границах между бытовыми спорами и серьёзными угрозами.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал инициативу ужесточить наказания за травлю в сети.

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