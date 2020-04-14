Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, число заразившихся существенно увеличилось в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Коми, Нижегородской области.

Всего в России зарегистрировано 21 102 случая (+15,1%) коронавирусной инфекции в 82 регионах.

Отмечается, что вирус не выявлен в таких регионах, как Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Чукотка.

Как сообщалось, на Чукотке до 30 апреля продлён режим самоизоляции из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Жителям региона необходимо находиться дома, покидать его можно только в случае крайней необходимости.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может появиться в 2021 году.