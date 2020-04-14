В Москве временно закроют некоторые вестибюли станций метро
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
Об этом рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.
«Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в число таких станций попали «Черкизовская» и «Площадь Гагарина» Московского центрального кольца/
«Ещё один пример — вестибюль «Пионерской». Вместо 2 670 человек в день здесь стало проходить немногим более 350», — добавили в пресс-службе.
В марте первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил эпидемиологическую безопасность в Московском метрополитене.