В Москве временно закроют некоторые вестибюли станций метро

Короткая ссылка
Метро в Москве закроет некоторые вестибюли 20 наименее востребованных станций, пассажиропоток которых значительно снизился.
В Москве временно закроют некоторые вестибюли станций метро
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Об этом рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.

«Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в число таких станций попали «Черкизовская» и «Площадь Гагарина» Московского центрального кольца/

«Ещё один пример — вестибюль «Пионерской». Вместо 2 670 человек в день здесь стало проходить немногим более 350», — добавили в пресс-службе.

В марте первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил эпидемиологическую безопасность в Московском метрополитене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить