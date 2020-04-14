В Москве временно закроют некоторые вестибюли станций метро

Метро в Москве закроет некоторые вестибюли 20 наименее востребованных станций, пассажиропоток которых значительно снизился.

Об этом рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.

«Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в число таких станций попали «Черкизовская» и «Площадь Гагарина» Московского центрального кольца/

«Ещё один пример — вестибюль «Пионерской». Вместо 2 670 человек в день здесь стало проходить немногим более 350», — добавили в пресс-службе.

В марте первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил эпидемиологическую безопасность в Московском метрополитене.