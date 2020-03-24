Онищенко оценил эпидемиологическую безопасность в метро Москвы
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт предприятия.
Как отметил депутат, метро ежедневно перевозит около 8 млн человек.
«60% этих пассажиров перевозятся в вагонах повышенной комфортности с приточно-вытяжной вентиляцией и обеззараживанием воздуха при помощи ультрафиолета. Это делается в том числе в час пик на самых переполненных линиях», — сказал он.
По его словам, в метрополитене активно меняют подвижной состав. В новых поездах улучшена система вентиляции, происходит обеззараживание ультрафиолетом.
Помимо этого, уборку проводят в тоннелях. Непосредственно по пути следования поездов распыляют специальное средство под давлением. Сами станции регулярно обрабатывают моющими и дезинфицирующими средствами, подчеркнул Онищенко.
«Как специалист ещё раз подчеркну: московское метро не только одно из самых красивых, оно ещё и одно из самых безопасных», — заключил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не собираются закрывать городской метрополитен на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.