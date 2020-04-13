В Казани выявили 60 детей, нарушивших режим самоизоляции

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С 11 апреля в столице Татарстана выявили 60 детей, нарушивших режим самоизоляции.
В Казани выявили 60 детей, нарушивших режим самоизоляции
  • РИА Новости

Как сообщает «Бизнес Online», об этом заявил заместитель начальника управления МВД России по Казани Валерий Саматошенков на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Несовершеннолетние находились на улице без сопровождения родителей. В отношении взрослых составлены протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане выявили более 3,3 тыс. административных правонарушений, связанных с действием режима самоизоляции.

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