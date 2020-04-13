В Татарстане выявили более 3,3 тысячи нарушений самоизоляции

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В Татарстане выявили более 3,3 тыс. административных правонарушений, связанных с действием режима самоизоляции.
В Татарстане выявили более 3,3 тысячи нарушений самоизоляции
  • РИА Новости

«На сегодняшний день по предупреждению распространения коронавирусной инфекции органами внутренних дел Республики Татарстан проведена следующая работа: выявлено 3324 административных правонарушения», — приводит «Реальное время» сообщение оперативного штаба республики.

Уточняется, что из них около 1,8 тыс. нарушений выявлено в области обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля, более 1,3 тыс. связано с несоблюдением правил по предупреждению и ликвидации ЧС.

Кроме того, 86 нарушений выявлено по статье «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор» и 23 нарушения — по статье 13.15 КоАП России «Злоупотребление свободой массовой информации».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в судах Краснодарского края к 9 апреля рассмотрели более 900 дел о нарушении режима самоизоляции. 

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