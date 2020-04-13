Эксперт напомнил о процедуре предъявления административных штрафов в России

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Управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев напомнил о процедуре предъявления административных штрафов в России.
Эксперт напомнил о процедуре предъявления административных штрафов в России
  • РИА Новости

По его словам, штраф могут назначить сотрудники правоохранительных органов непосредственно на месте нарушения.

«В этом случае нарушителю выносится постановление по делу об административном правонарушении в порядке, предусмотренном КоАП. Обязательно вручается копия постановления под расписку», — цитирует эксперта интернет-издание argumenti.ru.

Как отметил Гавришев, если нарушение выявляют с помощью видеокамер, то постановление выносят без участия нарушителя. Но экземпляр постановления и материалы с доказательствами направляются заказным письмом по почте гражданину, против которого завели дело об административном правонарушении, пояснил юрист.

«Других способов предъявления административных штрафов физическим и юридическим лицам нет», — заключил он.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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