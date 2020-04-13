Мотострелки проведут учения в Нижегородской области в масках

В Нижегородской области началось полковое тактическое учение мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа. Военнослужащие проведут манёвры в масках.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

«Все участники учения проведут пять дней в масках. Медицинские подразделения будут регулярно поставлять личному составу новые обеззараженные марлевые повязки», — заявили в пресс-службе округа.

В ходе последнего этапа манёвров военные проведут тактическое учение с участием более чем 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Ранее на Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли итоговые боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган».