В Оренбургской области прошли итоговые боевые стрельбы из систем «Град» и «Ураган»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Занятия состоялись в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
Поиск целей вели с помощью подвижного разведывательного пункта ПРП-4А «Аргус», корректировку — с беспилотников «Орлан». Цели были расположены на расстоянии от 8 до 20 км.
Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.