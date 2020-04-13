В Оренбургской области прошли итоговые боевые стрельбы из систем «Град» и «Ураган»

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На Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли итоговые боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган».
В Оренбургской области прошли итоговые боевые стрельбы из систем «Град» и «Ураган»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Занятия состоялись в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Поиск целей вели с помощью подвижного разведывательного пункта ПРП-4А «Аргус», корректировку — с беспилотников «Орлан». Цели были расположены на расстоянии от 8 до 20 км.

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.

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