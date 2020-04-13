В Ленобласти прошли учения с использованием САУ «Акация»

В Ленинградской области состоялись учения, в ходе которых были задействованы самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация» и беспилотник «Орлан-10».

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Перед военнослужащими стояла задача обнаружить огневые средства условного противника и передать координаты целей артиллерийским расчётам. Получив данные, артиллеристы начали атаку. Они отработали стрельбы с использованием различных типов боеприпасов.

Такие контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения проходят во всех артиллерийских подразделениях Западного военного округа.

Также стало известно, что на полигоне в Амурской области состоялись учения с участием артиллерии и авиации, в том числе новейших танков Т-80БВ, боевых машин пехоты и самоходок «Акация». Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

«В рамках учения противостоящие друг другу мотострелковое и танковое подразделения со средствами усиления были подняты по тревоге с совершением марша в назначенные районы. В течение нескольких дней подразделения скрытно маневрировали, проводя маскировку и с занятием удобного для себя тактического положения», — заявили в Минобороны России.

В момент розыгрыша боя мотострелки организовали оборону, однако танковые колонны прорвали передовые позиции. По танкам был нанесён условный авиаудар. Наступление удалось остановить.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области прошли итоговые боевые стрельбы из систем «Град» и «Ураган».