Число пассажиров льготных категорий в общественном транспорте Подмосковья упало на 82%
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Утром 13 апреля в автобусах Подмосковья общее число пассажиров сократилось на 76% по сравнению с началом марта. В автобусах не зафиксировано школьников», — отметили в ведомстве.
В регионе ограничен бесплатный проезд в автобусах, электричках и метро для граждан старше 65 лет, а также льготный проезд для школьников и студентов.
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