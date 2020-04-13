Число пассажиров льготных категорий в общественном транспорте Подмосковья упало на 82%

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Число пассажиров льготных категорий в общественном транспорте Московской области упало на 82% из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.
Число пассажиров льготных категорий в общественном транспорте Подмосковья упало на 82%
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

«Утром 13 апреля в автобусах Подмосковья общее число пассажиров сократилось на 76% по сравнению с началом марта. В автобусах не зафиксировано школьников», — отметили в ведомстве.

В регионе ограничен бесплатный проезд в автобусах, электричках и метро для граждан старше 65 лет, а также льготный проезд для школьников и студентов.

Ранее URA.RU сообщало, что международный аэропорт Перми изменил режим работы из-за ситуации с коронавирусом.

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