Беркова прокомментировала обвинения в адрес RT в накрутке просмотров через порносайты

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Порноактриса Елена Беркова в ролике «Оставьте порно профессионалам / вся правда о накрутке ХХХ-трафика на RT» прокомментировала слова Любови Соболь из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, которая заявила, что RT накручивает просмотры на YouTube.

Как напомнила Беркова, Соболь утверждает, что RT «нагоняет трафик» через порносайты. Беркова, ссылаясь на статистику просмотров одного из роликов телеканала на YouTube, отметила, что 26 тыс. пользователей из 14 млн перешли на ролик через плейлист «ХХХ».

Она обратила внимание, что прирост в 26 тыс. пользователей был зафиксирован 2 апреля.

«Ровно за день до выхода ролика Любы», — сказала Беркова.

6 апреля RT открыл статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Соболь, заявившей, что телеканал накручивает просмотры на видеохостинге.

В ответном видео корреспондент RT Мурад Газдиев, ссылаясь на раздел «Аналитика» на YouTube, показал, что на одном из роликов 94% трафика пришло из раздела «Рекомендации» YouTube.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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