RT открыл статистику просмотров YouTube в ответ на обвинения ФБК в накрутке

Телеканал RT открыл статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Любови Соболь из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, которая заявила, что RT накручивает просмотры на видеохостинге.

Соболь утверждала, что признаками накрутки являются в том числе статистика просмотров, география аудитории. В частности, по её словам, если речь идёт о видео, у которого более 1 млн просмотров, но при этом «всего 93 комментария», то «дело, скорее всего, нечисто». Она приводила в пример один из роликов RT.

В ответном видео RT корреспондент телеканала Мурад Газдиев показывает один из роликов, опубликованных CNN на YouTube, который набрал 8 млн просмотров и имеет 180 комментариев, а также видео BBC, собравшее около 4 млн просмотров и 379 комментариев.

Он также представил статистику просмотров роликов RT на YouTube, в частности видео под названием «Детский финал: воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018».

«Прям внутри YouTube есть специальный раздел, называется «Аналитика». Дамы и господа, 70% трафика — 14 млн просмотров — раздел «Рекомендации» от самого YouTube. То есть YouTube сам рекомендовал пользователям наше видео. 30% пришло из спортивного раздела того же YouTube. Это означает, что сам YouTube, его алгоритм, который никто извне не может контролировать, выбрал это видео и начал предлагать его пользователям. И пользователи на него кликали», — отметил Газдиев.

Кроме того, он представил статистику просмотров по географическому признаку.

«Как ни странно, Китая тут нет, в топе — Бразилия. Вот вам и море комментов на португальском. Кто бы мог подумать, что бразильцам нравится футбол», — отметил он.

Газдиев также рассказал об американском адмирале Крейге Фоллере, который, по словам Соболь, ничего не говорил об RT.

«Открываем Google, вбиваем имя военного… Вдруг Google всё знает, всё тут есть: и письменное, и устное обращения (с упоминанием RT) военного… Маргарита (Симоньян) написала, что военный упомянул RT, когда он говорил об опасностях, грозящих Америке… «о главной угрозе» — уже выдумка ФБК», — отметил журналист.

В ролике RT также опровергается утверждение о накрутке просмотров через порносайты.

«Открываем аналитику в том же YouTube и смотрим на источники трафика. Как оказывается, 94% трафика на это видео пришло от тех же рекомендаций от YouTube, того же алгоритма, но менее 0,3% пришли от внешнего источника, от тех самых «порносайтов», о которых говорит Соболь. Давайте посмотрим. Вот они, мизерное количество от общего числа просмотров и, как ни странно, ни одного порносайта даже тут нет», — подчёркивает Газдиев.

Он также отмечает, что в ролике Соболь зрителей не уведомляют о том, что у ФБК сторонняя программа, а не данные от YouTube.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.