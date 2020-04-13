В Татарстане завели дело из-за фейка о вспышке коронавируса в больнице

В Татарстане завели уголовное дело из-за фейковой новости о коронавирусе.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по республике.

По данным следователей, в соцсетях распространилась ложная информация о том, что в Высокогорской центральной районной больнице произошла вспышка коронавируса, из-за чего половину медперсонала якобы госпитализировали.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Ранее заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев в беседе с URA.RU прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейковые новости о коронавирусе.