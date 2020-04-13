В Татарстане завели дело из-за фейка о вспышке коронавируса в больнице
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по республике.
По данным следователей, в соцсетях распространилась ложная информация о том, что в Высокогорской центральной районной больнице произошла вспышка коронавируса, из-за чего половину медперсонала якобы госпитализировали.
Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
Ранее заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев в беседе с URA.RU прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейковые новости о коронавирусе.