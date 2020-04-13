В Татарстане завели дело из-за фейка о вспышке коронавируса в больнице

Короткая ссылка
В Татарстане завели уголовное дело из-за фейковой новости о коронавирусе.
В Татарстане завели дело из-за фейка о вспышке коронавируса в больнице
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по республике.

По данным следователей, в соцсетях распространилась ложная информация о том, что в Высокогорской центральной районной больнице произошла вспышка коронавируса, из-за чего половину медперсонала якобы госпитализировали.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Ранее заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев в беседе с URA.RU прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейковые новости о коронавирусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить