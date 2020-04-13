В Ростовской области рассказали о новых данных о массовых захоронениях времён войны

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В Ростовской области удалось установить новые данные о массовых захоронениях времён Великой Отечественной войны.
В Ростовской области рассказали о новых данных о массовых захоронениях времён войны
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Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Неизвестные места захоронения были обнаружены в 33 городах и районах. Новую информацию удалось получить в рамках проекта «Без срока давности».

«Это заключения, акты комиссий, выдержки из допросов, письма и отчёты. Документы составляли в основном в 1943 году. Есть фамилии, цифры, даты и привязка к местности», — заявил заместитель главы региона Вадим Артёмов.

По его словам, каждый погибший во время оккупации должен быть найден и захоронен с почестями.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942—1943 годах.

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