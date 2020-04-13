В Башкирии предупредили о мошеннических смс о штрафах за нарушение режима самоизоляции

В Минздраве Башкирии предупредили о мошенниках, рассылающих смс о штрафах за нарушение режима самоизоляции.

Об этом информирует Mkset.ru.

Как заявили на брифинге по коронавирусу, граждане получают сообщения с требованием заплатить 4 тыс. рублей и угрозой завести уголовное дело в случае неуплаты в течение 24 часов.

«Совет только один — не верить таким рассылкам. Это расценивается как мошенничество и обращаться в полицию», — заявил представитель Роспотребнадзора Венер Изикаев.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.