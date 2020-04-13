Психолог дала рекомендации находящимся на самоизоляции

Кандидат психологических наук Лариса Овчаренко рассказала, как избежать излишней эмоциональной нагрузки в самоизоляции.

По её словам, необходимо обратить внимание на контроль своего эмоционального фона.

«Если мы хотим оставаться в тонусе, то надо действительно очень серьёзно относиться к той информации, которую мы перерабатываем», — отметила специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

Она посоветовала изучать статистику и доверять только проверенной информации.

Кроме того, Овчаренко рекомендовала поддерживать «эмоциональную гигиену», общаться с приятными людьми, которые способны оказать поддержку в нужный момент.

По мнению специалиста, необходимо сосредоточить внимание на своём ритме жизни и ежедневных задачах, среди которых — взаимодействие с близкими людьми.

Психолог убеждена, что одним из действенных терапевтических средств является помощь другим людям.

Ранее Лариса Овчаренко в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о необходимости отделять выходные дни от рабочих в условиях самоизоляции.