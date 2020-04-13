Психолог дала рекомендации находящимся на самоизоляции

Короткая ссылка
Кандидат психологических наук Лариса Овчаренко рассказала, как избежать излишней эмоциональной нагрузки в самоизоляции.
Психолог дала рекомендации находящимся на самоизоляции
  • РИА Новости

По её словам, необходимо обратить внимание на контроль своего эмоционального фона.

«Если мы хотим оставаться в тонусе, то надо действительно очень серьёзно относиться к той информации, которую мы перерабатываем», — отметила специалист в беседе с телеканалом «Звезда»

Она посоветовала изучать статистику и доверять только проверенной информации.

Кроме того, Овчаренко рекомендовала поддерживать «эмоциональную гигиену», общаться с приятными людьми, которые способны оказать поддержку в нужный момент.

По мнению специалиста, необходимо сосредоточить внимание на своём ритме жизни и ежедневных задачах, среди которых — взаимодействие с близкими людьми.

Психолог убеждена, что одним из действенных терапевтических средств является помощь другим людям.

Ранее Лариса Овчаренко в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о необходимости отделять выходные дни от рабочих в условиях самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить