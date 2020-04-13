Вирусолог оценил ситуацию с нарушителями режима самоизоляции в России
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- АГН «Москва»
«Шашлычки, прогулки, конечно, своё чёрное дело сделали. Действительно, заражение началось не только от приезжающих, которых стараются сразу запрятать», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его прогнозу, в дальнейшем динамика заражений может расти из-за того, что инфекция нередко протекает в скрытой форме.
Со своей стороны, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн выразил мнение, что спешить с выводами не стоит.
«Между введением самоизоляции и получением результатов должно пройти порядка двух недель», — полагает он.
Ранее психолог Александр Добин в беседе с Nation News рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавируса.