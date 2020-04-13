Вирусолог оценил ситуацию с нарушителями режима самоизоляции в России

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Доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев оценил ситуацию с нарушителями режима самоизоляции в России.
Вирусолог оценил ситуацию с нарушителями режима самоизоляции в России
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«Шашлычки, прогулки, конечно, своё чёрное дело сделали. Действительно, заражение началось не только от приезжающих, которых стараются сразу запрятать», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его прогнозу, в дальнейшем динамика заражений может расти из-за того, что инфекция нередко протекает в скрытой форме.

Со своей стороны, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн выразил мнение, что спешить с выводами не стоит.

«Между введением самоизоляции и получением результатов должно пройти порядка двух недель», — полагает он.

Ранее психолог Александр Добин в беседе с Nation News рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавируса.

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