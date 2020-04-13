Мотострелки ЮВО провели учения на Кавказе

Мотострелки ЮВО отработали новые тактические приёмы в горах Кавказского хребта.

Как передаёт телеканал «Звезда», в ходе учений ротные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии впервые отработали около десяти новых тактических приёмов в условиях современного боя.

Их особенностью стали нестандартные методы борьбы с заминированными автомобилями, ведение боевых действий подразделений в ночное время, а также борьба с ударными дронами условного противника.

Отмечается, что в рамках подготовки командиры подразделений применили опыт современных вооружённых конфликтов, использовали нестандартные методы в управлении штатными и приданными подразделениями, возможности разведывательно-огневых и ударных комплексов в ходе розыгрыша тактических эпизодов.

Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», подразделения связи Черноморского флота провели учения на полигоне боевой подготовки в Крыму.