Мотострелки ЮВО провели учения на Кавказе

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Мотострелки ЮВО отработали новые тактические приёмы в горах Кавказского хребта.
Мотострелки ЮВО провели учения на Кавказе
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Как передаёт телеканал «Звезда», в ходе учений ротные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии впервые отработали около десяти новых тактических приёмов в условиях современного боя.

Их особенностью стали нестандартные методы борьбы с заминированными автомобилями, ведение боевых действий подразделений в ночное время, а также борьба с ударными дронами условного противника.

Отмечается, что в рамках подготовки командиры подразделений применили опыт современных вооружённых конфликтов, использовали нестандартные методы в управлении штатными и приданными подразделениями, возможности разведывательно-огневых и ударных комплексов в ходе розыгрыша тактических эпизодов. 

Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», подразделения связи Черноморского флота провели учения на полигоне боевой подготовки в Крыму.

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