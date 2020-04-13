ГИБДД начала выносить решения по нарушениям ПДД «на месте»

Госавтоинспекция в условиях распространения коронавируса начала выносить решения по нарушениям ПДД на месте происшествия, без посещения подразделений. Об этом рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД Олег Понарьин.

«Рассмотрение дел об административных правонарушениях и вынесение решений по ним производится преимущественно на месте совершения», — приводит ТАСС его слова.

Таким образом, отметил он, минимизируется направление автомобилистов в подразделения ведомства.

«В ситуациях, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию сотрудника, назначаются конкретная дата и время явки в подразделение Госавтоинспекции», — добавил он.

Ранее Понарьин сообщил, что из-за ситуации с COVID-19 ограничен приём экзаменов на право управления транспортными средствами.