ГИБДД начала выносить решения по нарушениям ПДД «на месте»

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Госавтоинспекция в условиях распространения коронавируса начала выносить решения по нарушениям ПДД на месте происшествия, без посещения подразделений. Об этом рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД Олег Понарьин.
ГИБДД начала выносить решения по нарушениям ПДД «на месте»
  • РИА Новости

«Рассмотрение дел об административных правонарушениях и вынесение решений по ним производится преимущественно на месте совершения», — приводит ТАСС его слова.

Таким образом, отметил он, минимизируется направление автомобилистов в подразделения ведомства.

«В ситуациях, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию сотрудника, назначаются конкретная дата и время явки в подразделение Госавтоинспекции», — добавил он.

Ранее Понарьин сообщил, что из-за ситуации с COVID-19 ограничен приём экзаменов на право управления транспортными средствами. 

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