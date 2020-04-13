Мосгорсуд смягчил приговор участнику акции 27 июля в Москве Чирцову

Мосгорсуд смягчил приговор Никите Чирцову, осуждённому на год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

РИА Новости

«Суд принял решение сократить срок наказания осуждённому Чирцову до 11 месяцев, в остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения», — сказали в суде. Как отмечается, с учётом срока, проведённого в СИЗО, мужчина отпущен на свободу. По версии следствия, Чирцов толкнул полицейского, причинив ему физическую боль. Он был задержан милицией в Минске, поскольку находился в розыске по инициативе российской стороны. Белорусские власти обязали его покинуть страну.