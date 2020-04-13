Мосгорсуд смягчил приговор участнику акции 27 июля в Москве Чирцову

Короткая ссылка
Мосгорсуд смягчил приговор Никите Чирцову, осуждённому на год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Мосгорсуд смягчил приговор участнику акции 27 июля в Москве Чирцову
  • РИА Новости

«Суд принял решение сократить срок наказания осуждённому Чирцову до 11 месяцев, в остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения», — сказали в суде.

Как отмечается, с учётом срока, проведённого в СИЗО, мужчина отпущен на свободу.

По версии следствия, Чирцов толкнул полицейского, причинив ему физическую боль. Он был задержан милицией в Минске, поскольку находился в розыске по инициативе российской стороны. Белорусские власти обязали его покинуть страну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить