Мосгорсуд смягчил приговор участнику акции 27 июля в Москве Чирцову
- РИА Новости
«Суд принял решение сократить срок наказания осуждённому Чирцову до 11 месяцев, в остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения», — сказали в суде.
Как отмечается, с учётом срока, проведённого в СИЗО, мужчина отпущен на свободу.
По версии следствия, Чирцов толкнул полицейского, причинив ему физическую боль. Он был задержан милицией в Минске, поскольку находился в розыске по инициативе российской стороны. Белорусские власти обязали его покинуть страну.