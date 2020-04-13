В Госдуме рассказали о новом пакете законов по поддержке экономики и населения России

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Первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев рассказал, что на этой неделе Госдума рассмотрит новый пакет законов правительства, направленных на поддержку экономики и населения в условиях пандемии.
В Госдуме рассказали о новом пакете законов по поддержке экономики и населения России
  • РИА Новости

«Речь будет идти о новых нормах максимальных выплат пособий по безработице, которые по предложению президента будут увеличены до уровня МРОТ — 12,3 тыс. рублей. Кроме того, об увеличении безработным ежемесячных пособий на детей до 3 тыс. рублей. Также мы ждём законопроектов по страхованию врачей и установлению доплат медицинским работникам, которые участвуют в борьбе с эпидемией COVID-19», — пояснил парламентарий в беседе с «Известиями».

Уточняется также, что Госдума рассмотрит новые предложения кабмина по поддержке бизнеса, экономики и субъектов Федерации. 

Как сообщало URA.RU, из бюджета Тюменской области планируют потратить более 6 млрд рублей на выплаты детям из малообеспеченных семей в 2020—2022 годах.

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