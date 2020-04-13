Первые модернизированные танки Т-90М поступили в войска России

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Первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв» поступили на вооружение в Таманскую мотострелковую дивизию Западного военного округа, сообщили в Минобороны России.

«Первые поставки модернизированных танков Т-90М «Прорыв» в гвардейскую танковую армию Западного военного округа, дислоцирующуюся на территории 5 регионов России, начались в апреле текущего года», — цитирует командующего гвардейской танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя ТАСС.

По его словам, в настоящее время завершено обучение управлению, стрельбе, ведению боя на новых танках.

«В танковой армии применяются несколько десятков разновидностей тренажёров: для обучения экипажей танков Т-80, Т-72Б3, Т-90», — добавил он.

В ходе контрольной проверки за зимний период обучения планируется провести боевые стрельбы из новых танков.

Ранее сообщалось, что танки Т-72Б3М и Т-90М оснащены системой защиты от воздействия химического и биологического оружия.

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