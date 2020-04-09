Разработчик рассказал о защите танков Т-72Б3М и Т-90М от коронавируса

Короткая ссылка
Танки Т-72Б3М и Т-90М оснащены системой защиты от воздействия химического и биологического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».
Разработчик рассказал о защите танков Т-72Б3М и Т-90М от коронавируса
  • © mil.ru

«Все серийно выпускаемые УВЗ танки оборудованы коллективной системой защиты экипажа, обеспечивающей защиту от поражающих факторов ядерного взрыва, химического и бактериологического оружия», — приводит ТАСС сообщение.

По данным агентства, именно эти танки примут участие в предстоящем Параде Победы на Красной площади в Москве.

Ранее специалисты Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Свердловской области впервые применили новые унифицированные тепловые машины УТМ-80М для «полной специальной обработки военной техники».

Подробнее об особенностях машины — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить