Разработчик рассказал о защите танков Т-72Б3М и Т-90М от коронавируса

Танки Т-72Б3М и Т-90М оснащены системой защиты от воздействия химического и биологического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».

«Все серийно выпускаемые УВЗ танки оборудованы коллективной системой защиты экипажа, обеспечивающей защиту от поражающих факторов ядерного взрыва, химического и бактериологического оружия», — приводит ТАСС сообщение.

По данным агентства, именно эти танки примут участие в предстоящем Параде Победы на Красной площади в Москве.

Ранее специалисты Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Свердловской области впервые применили новые унифицированные тепловые машины УТМ-80М для «полной специальной обработки военной техники».

Подробнее об особенностях машины — в материале RT.