Минкомсвязь разработала приложение «Госуслуги СТОП коронавирус»

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Министерство коммуникаций и связи России добавило в App Store и Google Play приложение «Госуслуги СТОП коронавирус».
Минкомсвязь разработала приложение «Госуслуги СТОП коронавирус»
  • © Роман Владимиров
  • РИА Новости

Как говорится в сообщении на сайте министерства, приложение запущено в тестовом режиме. По данным ведомства, оно предоставляет ряд электронных сервисов, которые могут быть востребованы в условиях распространения коронавируса. 

«Данное приложение также может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России (за исключением г. Москвы)», — отметили в министерстве.

В Минкомсвязи добавили, что оно не будет обязательным для использования при организации электронных пропусков по России без отдельных решений властей регионов о применении этого приложения.

Ранее в Департаменте информационных технологий Москвы заявили, что в  столице утверждены три способа получения цифровых пропусков, в том числе онлайн на портале mos.ru, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и через смс-сообщение на короткий номер 7377. Пропуска будут оформляться бесплатно.

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