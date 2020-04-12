Минкомсвязь разработала приложение «Госуслуги СТОП коронавирус»

Министерство коммуникаций и связи России добавило в App Store и Google Play приложение «Госуслуги СТОП коронавирус».

Как говорится в сообщении на сайте министерства, приложение запущено в тестовом режиме. По данным ведомства, оно предоставляет ряд электронных сервисов, которые могут быть востребованы в условиях распространения коронавируса.

«Данное приложение также может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России (за исключением г. Москвы)», — отметили в министерстве.

В Минкомсвязи добавили, что оно не будет обязательным для использования при организации электронных пропусков по России без отдельных решений властей регионов о применении этого приложения.

Ранее в Департаменте информационных технологий Москвы заявили, что в столице утверждены три способа получения цифровых пропусков, в том числе онлайн на портале mos.ru, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и через смс-сообщение на короткий номер 7377. Пропуска будут оформляться бесплатно.