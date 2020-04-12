Полицейские спасли повисшего на 15-м этаже дома москвича

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В Москве сотрудники правоохранительных органов спасли москвича, который, находясь в гостях, чуть не погиб при попытке сделать селфи в окне многоэтажного дома.
Полицейские спасли повисшего на 15-м этаже дома москвича
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

По данным МВД, в полицию поступило сообщение о том, что на 15-м этаже многоквартирного дома на Рождественской улице мужчина повис на карнизе окна.

«Оказалось, что 36-летний житель Некрасовки, открыв окно, решил сделать селфи на подоконнике, однако не удержался и сорвался, успев зацепиться при этом руками за карниз», — цитирует сообщение РИА Новости.

Рядом в этот момент находилась сожительница мужчины, она пыталась оказать ему помощь, но ей не хватало сил.

Прибывшие полицейские вошли в квартиру и втянули мужчину в помещение. После этого пару доставили в опорный пункт полиции, они дают объяснения по указанному факту.

«В ходе опроса участковый установил, что потерпевший находился в гостях в соседнем доме. Учитывая открывшиеся обстоятельства, в отношении гражданина был составлен административный протокол о нарушении режима самоизоляции по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП России», — заявили в МВД. 

Ранее сайт «Аргументы и факты» передавал, что в Архангельской области наградили полицейских, спасших тонувшего подростка.

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