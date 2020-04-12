В Кремле рассказали о критике визита Путина в Коммунарку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил, что в Кремле видели критику в адрес президента Владимира Путина в связи с его визитом в инфекционную больницу в Коммунарке.

По его словам, Путин каждый раз принимает все меры предосторожности.

«Мы видели эту критику в адрес президента (из-за визита в Коммунарку. — RT), но давайте всё-таки не забывать, что, наверное, это характерная черта президента», — цитирует его сайт «Вести.Ru».

По его словам, глава государства всегда считает необходимым изнутри убедиться, что система во время кризиса или чрезвычайной ситуации функционирует нормально.

Ранее Песков рассказал, что решение Путина посетить больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, было неожиданным.

Президент посетил больницу в Коммунарке 24 марта. Он поблагодарил руководство медучреждения за эффективную работу.