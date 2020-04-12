В Мордовии выявили коронавирус у 15 иностранных студентов

В Мордовии обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 15 иностранных студентов Мордовского государственного университета. Об этом информирует региональный оперативный штаб.

Всего в республике за сутки подтверждено 23 случая заражения коронавирусом.

«Резкое увеличение числа заболевших связано с массовой госпитализацией студентов и сотрудников общежития Мордовского госуниверситета. 15 человек из числа лиц с подтверждённым COVID-19 — иностранные студенты, главным образом граждане стран СНГ», — цитирует сообщение оперштаба РИА Новости.

Заболевшие госпитализированы с признаками ОРВИ, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Также указывается, что за последние трое суток из общежития Мордовского госуниверситета имени Огарёва госпитализировали 36 человек.

Всего в России за сутки выявили 2186 случаев коронавируса в 52 регионах.