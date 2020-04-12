Задержаны все сбежавшие из иркутской психбольницы пациенты
- РИА Новости
«Шестеро пациентов, сбежавших из медучреждения, установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска», — приводит Интерфакс сообщение регионального ГУ МВД.
В розыске пациентов участвовали более 100 сотрудников правоохранительных органов.
В отношении шестерых беглецов было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой.
Ранее в региональном ГУ МВД сообщили, что в Иркутске из психбольницы сбежали шесть пациентов в возрасте от 19 до 28 лет.