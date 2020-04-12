Назван возраст новых заболевших коронавирусом в Москве
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По информации штаба, 36% пациентов — в возрасте от 46 до 65 лет.
При этом 10,5% заболевших — это люди 66—80 лет.
Также 5% заразившихся — это горожане старше 80 лет, ещё 3,5% — дети.
В оперштабе подчеркнули, что в Москве растёт число пациентов с тяжёлым течением болезни.
Число больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза.
Общее число заражённых коронавирусом в столице превысило 10 тыс.